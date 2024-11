Sine realiza feirão de empregos em Estância Velha na sexta-feira

A Prefeitura de Estância Velha, por meio do Sistema Nacional de Empregos (SINE), realiza nesta sexta-feira (8), das 8h às 11h30min, mais um feirão de empregos. A atividade ocorre no Pavilhão de Atividades Culturais (PAC), em frente à sede do Sine (Rua Portão, 200, Centro). Desta vez serão mais de 100 vagas em diversos ramos. Para participar, a organização pede que os candidatos levem currículo e documento de identificação. As entrevistas serão conduzidas no local. O último feirão foi realizado no dia 16 de agosto, também no PAC. Esta nova edição é também um evento do calendário estadual do programa Empregar-RS.