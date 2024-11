Imigração italiana é tema de exposição em shopping de Caxias do Sul

O projeto Cansioniero Popolar, série de cinco livros que resgata e divulga o acervo de canções da imigração italiana pertencente ao Instituto Memória Histórica e Cultural (IMHC) da Universidade de Caxias do Sul (UCS), deu origem também a uma exposição. Nesta quinta-feira (7), entra em cartaz no Shopping Villagio Caxias a mostra Cultura de imigração italiana no acervo da UCS, que reúne quadros e totens com fotografias antigas e letras de canções entoadas pelos primeiros italianos que colonizaram a região e seus descendentes.

O conjunto de fotografias e cançõesda série Cansioniero Popolar é organizado pelo reitor da UCS, Gelson Leonardo Rech, e pelo professor Anthony Beux Tessari, com pesquisa de Cleodes Piazza, José Clemente Pozenato e Patrícia Pereira Porto. As fotos pertencem aos acervos do IMHC e do Arquivo Histórico Municipal. A mostra também reúne álbuns históricos, passaportes e outros itens.

A exposição é realizada em paralelo ao Festival de Cinema Italiano, que ocorre de 7 de novembro a 8 de dezembro, no GNC Cinemas do Shopping Villagio Caxias.