Rissul abre 100 vagas de emprego em Novo Hamburgo

O Rissul está com mais de 100 vagas de emprego abertas para a nova loja da rede no bairro Pátria Nova, em Novo Hamburgo, que será inaugurada no mês de dezembro. As oportunidades são para os setores de açougue, padaria, atendimento, segurança e grill.

As entrevistas acontecem entre os dias 18 e 20 de novembro, das 8h30min às 11h30min e das 13h às 15h, no Rissul do bairro Rincão, localizado na Avenida Nações Unidas, nº 334. Algumas das funções disponíveis são atendente comercial, padeiro, auxiliar de açougue, açougueiro, agente de prevenção e perdas, entre outras.

Além do salário, a rede oferece também diversos benefícios aos colaboradores, como prêmio de assiduidade, convênios médico e odontológico e seguro de vida. Todas as vagas são efetivas e para contratação imediata. Há oportunidades para PCD (pessoas com deficiência) e para quem está em busca do primeiro emprego.

A nova unidade será aberta na rua Bento Gonçalves, nº 480, esquina com a rua Jahu. Será a 35ª loja da rede no Estado e a quarta no município de Novo Hamburgo.

Para participar da seleção, os candidatos deverão comparecer na unidade do Rissul no bairro Rincão portando currículo, RG, CPF e carteira de trabalho. Candidatos também podem cadastrar o currículo no site www.unidasul.com.br/trabalheconosco.