Pelotas abre nova etapa para encomendas de alevinos

Está aberta a segunda etapa do Programa de Piscicultura no município de Pelotas em 2024. Produtores interessados terão prazo, até o dia 18 deste mês, para fazer as encomendas de alevinos junto às administrações distritais ou na própria sede da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), à rua Bernardo Pires, 192. A remessa para entrega está prevista para o dia 29.

A primeira etapa do ano, em março/abril, resultou na entrega de mais de 18 mil alevinos, beneficiando 105 produtores no povoamento dos açudes e barragens de suas propriedades com o alimento para consumo da família e para incremento da renda, com a comercialização do excedente.

As espécies mais procuradas são as carpas, com destaque para a carpa-capim, tilápia e jundiá-cinza. Outras também são solicitadas, dependendo da preferência do produtor.