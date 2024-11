Evento celebra tradição das carretas de boi em Gravataí

Identidade cultural, tradição e história são os principais elementos da 35ª Carreteada Estadual em Gravataí, na Região Metropolitana. O evento, que celebra a trajetória das carretas de boi, principal meio de transporte utilizado no Rio Grande do Sul até o início do século XX, ocorrerá neste sábado (9) e domingo (10), no Recanto dos Carreteiros, em Morro Agudo. Com o tema "Reconstrução", em alusão às enchentes de maio, cerca de 300 carreteiros de municípios como São Leopoldo, Novo Hamburgo e Glorinha irão participar do desfile.

A Carreteada relembra um tempo em que a atual Região Metropolitana de Porto Alegre servia de rota para produtos e migrações que chegavam de diversas partes do RS e outros estados brasileiros, explica o historiador Carlos Albani. "As suas estradas, hoje vias velozes de automóveis, já desde o século retrasado serviam de rota para as carretas de bois e tropeadas de mulas e cavalos - subindo e descendo a Serra, os Campos de Viamão e Tramandaí, levando a farinha dos moinhos indígenas e açorianos do local, assim como, o leite dos inúmeros tambos que ficavam onde hoje prosperam os bairros do subúrbio da cidade", relata.

"Eventos como esse trazem o resgate e o pertencimento de conhecer a história de Gravataí", acrescenta o secretário adjunto de Governança, Comunicação e cultura, Guilliano Pacheco, sobre a importância do evento.

Apesar de Gravataí não ter sido tão afetada pela enchente, o festejo celebra a solidariedade a outros municípios do Estado, pontua o presidente da Associação dos Carreteiros de Gravataí, Jairo Bitello. "Depois da situação dramática que o Estado viveu, em maio, falamos em reconstrução porque realizar a Carreteada é também uma forma de reafirmar e fortalecer essa tradição de décadas, que nos mantêm unidos", acredita. "No ano passado, cerca de cinco mil pessoas participaram da Carreteada. Depois das enchentes, todos os eventos estão tendo uma adesão maior do público", complementa o secretário, que espera a visita de seis a sete mil pessoas.

Organizada desde 1987, com breve interrupção durante a pandemia, a Carreteada Estadual de Gravataí celebra a história dos carretas de boi, principal meio de transporte utilizado desde as origens da Província de São Pedro até a popularização do automóvel.

A saída do desfile acontecerá no campo do Ibituí, às 9h30min de sábado, e os carreteiros irão percorrer quatro quilômetros até o parque Recanto dos Carreteiros, no Morro Agudo. Além do tradicional desfile dos carreteiros, o evento inclui apresentações artísticas, participação de escolas, além de almoços e bailes e prêmios para os participantes do desfile. "Teremos premiações de comida típica dos carreteiros, carreteiro mais autêntico, carreteiro mirim, carreteiro de mais idade, carreta de duas e quatro rodas originais, bois característicos e prova da rigeira, sendo avaliado a mansidão e adestramento dos bois na carreta", enumera Bitello.

O evento tem entrada gratuita, e o visitante é convidado a doar um quilo de alimento não perecível. As doações serão entregues a famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica.