Consinos realiza assembleia da Consulta Popular na sexta-feira

O Conselho Regional de Desenvolvimento (Corede) do Vale do Rio dos Sinos - Consinos e o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), realizam a Assembleia Regional Ampliada, quarta etapa do processo da Consulta Popular 2024 - Orçamento Estadual 2025. O evento acontece na próxima sexta-feira, 8 de novembro, às 14h30min, no Espaço Cosmos, localizado no terceiro andar do prédio Vermelho, no Câmpus II da Universidade Feevale, em Novo Hamburgo (ERS-239, 2755).

Estão convidados para a atividade a Comissão Regional da Consulta Popular 2024, formada pela Diretoria e pelo Conselho de Representantes do Consinos, e os delegados eleitos nas Assembleias Públicas Municipais realizadas a partir de 25 de outubro até 6 de novembro. Na pauta, estão a definição dos projetos para a composição da Cédula de Votação da Consulta Popular 2024 - orçamento estadual 2025, as definições do âmbito dos projetos, classificação e valores, e as orientações para a Votação da Consulta Popular, que acontecerá de 2 a 6 de dezembro deste ano.

O Consinos terá R$2.042.857,14 para serem aplicados em projetos de desenvolvimento regional eleitos pela comunidade, em votação 100% digital.

A votação da Consulta Popular 2024 acontecerá de 2 a 6 de dezembro de forma totalmente digital (online e offline), por meio do portal da Consulta Popular (www.consultapopular.rs.gov.br). É um processo de democracia participativa, em que o cidadão tem a oportunidade de escolher, pelo voto, os investimentos de interesse regional que deseja ver executados e que podem, por ele, ser acompanhados. A Consulta Popular é um valioso mecanismo de fortalecimento das relações entre o Governo e a população, consagrando a convivência entre a democracia representativa e participativa.

O Consinos, um dos 28 Conselhos Regionais de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul, é composto por 14 municípios do Vale do Sinos: Araricá, Campo Bom, Canoas, Dois Irmãos, Estância Velha, Esteio, Ivoti, Nova Hartz, Nova Santa Rita, Novo Hamburgo, Portão, São Leopoldo, Sapiranga e Sapucaia do Sul. Trata-se de um fórum de discussão e decisão a respeito de políticas e ações que visam promover o desenvolvimento local e regional harmônico e sustentável, bem como a melhoria da eficiência na aplicação dos recursos públicos e nas ações dos governos para a melhor qualidade de vida da população. Mais informações podem ser obtidas no site www.consinos.org.br e no Facebook do Consinos (www.facebook.com/consinos.consinos.3).