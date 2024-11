Meia Maratona de Canoas recebe inscrições até esta sexta-feira

O período de inscrições para a "ParkShopping Run", 1ª Meia Maratona de Canoas, está na reta final. Interessados em participar da competição esportiva tem até esta sexta-feira, 08 de novembro, para garantir a inscrição através do Multi, aplicativo do ParkShopping Canoas para smartphones. Em realização da On Pace Run em parceria com o shopping, o evento acontecerá no dia 17 de novembro, com trajeto completo de 21km, rústicas de 3km e 7km e corrida infantil. As largadas têm início às 6h30min em frente ao estacionamento do mall (Av. Farroupilha, 4545). A idade mínima para participação é de 18 anos para a Meia Maratona e 16 anos para as rústicas adultas. No kit atleta, estão camiseta exclusiva do evento, sacochila, chip de cronometragem e brindes. A taxa de inscrição adulta custa a partir de R$95. O público 60 paga meia taxa, e clientes MultiVocê, do programa de relacionamento do shopping, têm 10% de desconto.