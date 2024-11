EGR alerta para desvios em rodovias do Vale do Taquari

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) executa 24 intervenções em dez estradas até sexta-feira (8). No Vale do Taquari, as equipes seguem dando continuidade às fundações do tipo raiz e à fabricação das vigas e das lajes que compõem as peças pré-moldadas da nova ponte sobre o Rio Forqueta, na ERS-130. No quilômetro 88 da ERS-129, em Muçum, ocorre a pavimentação do trecho e a sinalização que desmoronou em razão das fortes chuvas de maio. Na rotatória do quilômetro 23, em Cruzeiro do Sul, haverá implantação de sinalização por meio de placas e tachas.

Além disso, as equipes executam a limpeza de margens, conservação e tapa-buracos na ERS-128, do quilômetro 13 ao 30, entre Fazenda Vila Nova e Teutônia; na ERS-129, do quilômetro 100 ao 115, em Dois Lajeados; e ERS-130, do quilômetro 69 ao 75, em Lajeado.

Em virtude da presença de trabalhadores e máquinas, a EGR pede à população para redobrar a atenção e respeitar a sinalização e os limites de velocidade, especialmente nas áreas onde ocorrerão interrupções no fluxo ou tráfego intercalado — lembrando que a programação poderá sofrer alterações por causa das condições climáticas desfavoráveis.

O diretor-presidente da EGR, Luiz Fernando Vanacôr, explica que o cronograma de obras é estrategicamente elaborado para qualificar as condições de trafegabilidade dos usuários das estradas, aproximar regiões e fortalecer o setor econômico do Rio Grande do Sul.