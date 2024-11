Sinimbu terá obras para nova ponte sobre o Arroio Marcondes

A prefeita de Sinimbu (União) Sandra Backes esteve em Porto Alegre na manhã de quinta-feira (31) para o ato de assinatura da ordem de início para as obras da nova estrutura sobre o Arroio Marcondes, em Linha Rio Grande. A ponte antiga foi drasticamente afetada pelas enchentes do dia 30 de abril. A obra tem previsão de conclusão em até 15 meses.

A ponte será construída com recursos próprios do Estado do Rio Grande do Sul. O governador Eduardo Leite (PSDB) afirmou que a decisão de tocar as obras com recursos próprios aconteceu em virtude de entraves legais para acessar o recurso que o Governo Federal disponibilizou para a reconstrução do RS.

Além da ponte para Sinimbu, o Leite e o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella (MDB), também assinaram a ordem de início para obra da nova ponte sobre o Rio Três Forquilhas, entre Itati e Três Forquilhas. O diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem (Daer), Luciano Faustino da Silva, também assinou a ordem de início das obras.