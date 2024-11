Tramandaí conclui ampliação da ESF Barra

A Prefeitura de Tramandaí, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, entregou na quarta-feira (30), a obra de revitalização e ampliação na unidade de Estratégia de Saúde da Família (ESF) Barra. O objetivo foi modernizar as instalações e aumentar a capacidade de atendimento, proporcionando mais conforto e eficiência aos usuários. Localizada na Avenida Beira-Rio esquina com a Rua Jorge Mury, a UBS Barra voltou aos atendimentos nesta quinta-feira (31).

Entre as melhorias realizadas estão a criação de uma nova sala de vacinação com acesso externo, um consultório de enfermagem, a ampliação do consultório odontológico, a instalação de um banheiro adaptado para pacientes com deficiência (PCD), além de novos espaços como um depósito de materiais, uma sala de autoclave de esterilização, e um consultório ginecológico com banheiro. A obra também inclui a ampliação da sala de triagem e procedimentos, da recepção e sala de espera, e do consultório clínico, facilitando o fluxo de atendimento.

A obra teve um custo total de R$ 344.358,82, sendo R$ 200.000,00 de emenda impositiva de bancada do MDB e R$ 144.358,82 de emenda parlamentar federal.

Estiveram presentes à entregue o prefeito Luiz Carlos Gauto, o secretário de Saúde Roger Esteves, além de outras autoridades e servidores da ESF Barra.