Santa Cruz do Sul sedia Semana da Arquitetura e Construção

De 4 a 8 de novembro, Santa Cruz do Sul será palco da 5ª Semana da Arquitetura & Construção, o maior evento técnico da região voltado a profissionais da construção civil, arquitetos, empresas e estudantes do ramo. O evento, promovido pela Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos de Santa Cruz do Sul será realizado no auditório da Associação de Entidades Empresariais (Assemp), no Pavilhão Central do Parque da Oktoberfest.

A programação inclui palestras e workshops de alto nível, abordando temas essenciais e tendências para o mercado atual. Entre os tópicos discutidos estarão a aplicação de Inteligência Artificial em projetos, técnicas avançadas de gestão de projetos e a importância da Sustentabilidade e Prosperidade com foco em ESG (Governança Ambiental, Social e Corporativa). Além disso, o evento trará estratégias de captação de clientes, inovação e gestão de equipes, apresentados por profissionais de renome nacional.

Conforme o presidente da organização do evento, Leo Azeredo, a Semana é uma excelente oportunidade para o aprimoramento técnico e o fortalecimento do networking, buscando valorizar os associados da entidade, promover o desenvolvimento contínuo dos participantes e estimular novas parcerias no mercado. "Um evento imperdível para quem busca adquirir conhecimento técnico de qualidade com palestrantes renomados, de nível nacional, aqui na nossa cidade", destaca.

Segundo a vice-presidente da entidade, arquiteta Juliana Duré, a programação da Semana vem melhorando a cada ano, de acordo com as necessidades do mercado. "Nossa expectativa é muito positiva, pois o nível dos palestrantes está excelente, abrangendo diferentes áreas técnicas", frisa Juliana.

As inscrições já estão abertas pelo site (semanaarqeconstrucao.com.br), mas as vagas são limitadas. No primeiro lote, o combo para associados fica R$ 48,50 e para não-sócios e público em geral, R$ 97,00.