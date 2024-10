Prédios históricos de três cidades do Vale do Sinos passam por restauração

A região do Vale do Sinos terá diversos projetos de restauro sendo executados em cidades como Campo Bom, Dois Irmãos e Ivoti. Parte desses restauros são comemorativos, ainda, aos 200 anos da imigração alemã no Rio Grande do Sul.

Em Campo Bom, o prédio da antiga Igreja Evangélica, construída em 1851 e a primeira Igreja de Confissão Luterana no sul do Brasil passará por melhorias. O projeto conta com investimento de R$ 451 mil. A primeira etapa prevê a realização dos projetos arquitetônicos e complementares de restauro.

A antiga igreja é testemunha da história de Campo Bom e da colonização alemã no Estado. Além de seu valor religioso, o espaço possui grande relevância cultural, tendo sido palco de eventos comunitários, como recitais e exposições. O restauro preservará suas características originais, como a fachada e os vitrais, que são marcos arquitetônicos.

Com a realização da Prefeitura de Dois Irmãos e ainda, da Associação Rota Colonial de Dois Irmãos, outro projeto de restauro que movimentará a cena cultural da região, além de homenagear os 200 anos da Imigração Alemã, é o do Moinho Collet, em Dois Irmãos. O local foi atingido pelas enchentes de maio no Rio Grande do Sul e também foi um dos sete projetos aprovados pela Lei de Incentivo à Cultura - Pró-Cultura em 2024. O investimento será de R$ 1,8 milhão.

Construído em 1854, o Moinho Collet desempenhou papel central na economia local por mais de 90 anos. O local foi responsável pela produção de farinha e óleo de amendoim, abastecendo a cidade e municípios vizinhos. O conjunto histórico inclui ainda uma residência e prédios anexos, todos tombados pelo Patrimônio Histórico Municipal. Após as obras, o prédio voltará a ser um espaço turístico e cultural, preservando o maquinário original e resgatando o processo de produção da época.

Outros dois projetos também prometem marcar a cena cultural da região. Em Ivoti, a Sociedade Concórdia, um marco arquitetônico construído em 1924, passará por um processo de restauro e revitalização. A primeira etapa de projetos já foi concluída. Esse projeto visa transformar o espaço histórico em um novo centro cultural, preservando a memória e as tradições da comunidade alemã da cidade.

Já em Dois Irmãos, o Museu Histórico Municipal, inaugurado em 1986, será restaurado e vai preservar seu acervo e estrutura arquitetônica em estilo enxaimel, típica da época da colonização. A primeira etapa do restauro, que consistia na elaboração dos projetos arquitetônicos, já foi concluída. O projeto está em execução. A segunda etapa, da execução da obra, tem 70% dos recursos captados e a previsão do início das obras é em janeiro do próximo ano. A produtora cultural Simples Assim, de Novo Hamburgo, é a responsável pelo planejamento cultural de todos esses projetos