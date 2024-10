Processos passam a ser digitalizados em Encruzilhada do Sul a partir de novembro

Os moradores de Encruzilhada do Sul, no Vale do Rio Pardo, poderão solicitar serviços públicos sem sair de casa. O prefeito, Benito Paschoal, assinou decreto que digitaliza os processos com o intuito de agilizar as demandas, dar transparência ao processo e facilitar o acesso dos cidadãos.

A partir de 1º de novembro, uma comissão será nomeada para liderar a implantação do novo sistema, que envolverá todas as secretarias. A expectativa é eliminar processos físicos até maio do ano que vem.

Entre os serviços disponibilizados via online estão: retirada de entulhos, obtenção de certidões e cadastros, além de licitação, empenhos e regularização de obras. Com a medida, a estimativa é que os empenhos sejam liquidados no mesmo dia, em até 20 minutos, e a liberação de MEIs ocorra em até 15 dias.