Procon de Caxias do Sul lança projeto para crianças

Aproximam-se as festas de final de ano e, com isso vem os pedidos de presentes dos pequenos. Doces, brinquedos, jogos, roupas, sapatos e outros estão entre os itens mais pedidos. Mas será que a criançada sabe identificar aquilo que realmente precisa do que é só vontade? Foi pensando nisso que o Procon Municipal de Caxias do Sul desenvolveu o Projeto Educação Financeira para crianças, a fim de levar às escolas municipais, de forma divertida, conhecimentos básicos sobre orçamento, controle de gastos, planejamento financeiro e estipulação de metas realistas.

O principal objetivo do projeto é ensinar, de forma lúdica, informações que todos os adultos precisam conhecer para efetuar o planejamento de seu dinheiro. Dessa forma, serão realizadas atividades de contação de histórias relacionadas à educação financeira para crianças de 9 e 10 anos, aproximadamente, na rede municipal de ensino, buscando conscientizar através da leitura.

Ainda, todas as crianças que participarem do projeto receberão como presente um cofrinho personalizado como incentivo para economizarem suas moedinhas e conquistarem aquilo que querem. Junto com o cofrinho será entregue o Almanaque de Educação Financeira, revista de história e atividades integralmente pensada e desenvolvida pela equipe interna do órgão de proteção e defesa do consumidor.

O almanaque conta a história de Chico, o mascote de educação financeira do Procon, que pede diversos presentes para seus pais, mas, ao ganhar o que pediu, deixa tudo de lado, porque queria mesmo era um videogame. Certo dia, o porquinho recebe a visita do Procon na sua escola e aprende que economizar pode levar a compras mais inteligentes e realmente valiosas. Encantado com as lições aprendidas, Chico decide ser estagiário do órgão e ajudar outras crianças e adolescentes a praticar o consumo consciente.

A revista conta ainda com diversas atividades educativas, como caça-palavras, palavras-cruzadas, perguntas e respostas, jogos de sete erros, ligue os pontos e outros, para que as crianças possam exercitar aquilo que leram e colocar em prática todo o aprendizado.

O Coordenador do Procon, Jair Zauza, destaca que "a educação financeira nas escolas não está apenas relacionada às contas matemáticas e ao dinheiro,é importante porque ajuda a preparar os jovens para o mundo real, ensinando habilidades vitais de prevenção de dívidas e de planejamento financeiro. É uma maneira eficiente de garantir qualidade de vida tanto para o presente quanto para o futuro." O projeto será lançado no dia 5 de novembro.