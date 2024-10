Projeto de artesanato abre período para novas inscrições

O projeto cultural Artesanato de Fibra RS - que estimula artesãs a usar fibras típicas do Rio Grande do Sul, está com inscrições abertas. As artesãs poderão participar de todas as etapas, de forma gratuita. Para se inscrever, basta preencher o formulário de pré-cadastro que está no site (artesanatodefibrars.com.br).

A coordenadora, pesquisadora e professora do programa, Tatiana Laschuk, ressalta os benefícios deste cadastro, pois ele permite que elas participem de diversas atividades, como oficinas sobre criação de novos produtos e sobre a gestão do seu artesanato, que ocorrerão em diferentes regiões do Estado, incluindo Região Metropolitana de Porto Alegre, Serra, Região das Missões e Litoral Norte. As oficinas acontecem entre março e abril de 2025.

Ao preencher o formulário, as artesãs já estarão automaticamente cadastradas e receberão informações importantes sobre as fases de inscrição nas oficinas, submissão de trabalhos para a exposição no site, bem como detalhes sobre a exposição e comercialização que ocorrerão em um evento no ano que vem.