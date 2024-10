Marau recebe encontro de esportes campeiros

De 1º a 3 de novembro, o Parque Lauro Ricieri Bortolon, em Marau, será o cenário do 8º Enecamp, o Encontro dos Esportes Campeiros, que acontece em Marau, organizado pela 7ª Região Tradicionalista e pelo Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG). A programação reunirá representantes das trinta regiões tradicionalistas do estado, promovendo a integração e valorização das práticas esportivas gaúchas.

A abertura do Enecamp ocorrerá na sexta-feira, com a realização do Congresso Técnico. Durante o sábado e o domingo, diversas modalidades estarão em disputa, incluindo Jogo de Tava, Truco Cego, Truco de Amostra, Tetarfe, Bocha Campeira, Solo e Bocha "Quarenta e Oito". A solenidade oficial de abertura, com a presença de autoridades, será realizada no dia 2 de novembro, às 18h.

O objetivo do encontro é preservar e divulgar os hábitos, costumes e o folclore rio-grandense. O regulamento define as diretrizes que padronizam a organização de competições, permitindo que os competidores conheçam as regras com antecedência e as sigam de maneira uniforme em todo o Estado. As entidades filiadas ao MTG premiam os vencedores com troféus, medalhas e certificados. Outro atrativo do encontro serão oficinas de Vaca parada, Bolita, Bodoque e Tetarfe, todas abertas aos alunos das escolas.