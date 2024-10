Encontro em Novo Hamburgo trata sobre os impactos das IAs

Cerca de 50 executivos de empresas de Novo Hamburgo e região participaram, no fim da semana passada, do Café com IA, promovido pela Paipe Tecnologia e Inovação. O evento, realizado no Espaço Dutra, foi uma oportunidade para discutir o futuro da inteligência artificial e o uso da tecnologia em todas as áreas da empresa para impulsionar a competitividade. Uma pesquisa realizada pela consultoria McKinsey aponta que, em 2024, 72% das empresas do mundo já adotam a tecnologia, um avanço significativo comparado aos 55%, em 2023.

Especialistas em Inteligência Artificial apresentaram as tendências e os impactos da IA nas organizações. A abertura foi feita por Vinicius Dutra, criador do Método Dutra, que falou sobre o "Impacto da IA no valuation das empresas". Em seguida, Matheus Zeuch, da SAP LABS, abordou a "Inovação e aplicação de IA no Universo SAP", e Felipe de Moraes, da Paipe, discorreu sobre "IA nas áreas de negócio".

"Quando uma empresa adota a inteligência artificial, o mercado tende a perceber um aumento no seu valor. O próximo diferencial competitivo das organizações será o uso da IA em todas as áreas", afirma Marcelo Dannus, CEO da Paipe. O principal motivo, explica, é o ganho de inteligência para a empresa. "Ter os dados não é o mesmo que ter conhecimento. É necessário correlacioná-los para gerar competitividade e inovação, e isso a IA faz como ninguém", acrescenta.

Fundada em 2013, a Paipe, com sede em Novo Hamburgo, desenvolve softwares personalizados com foco em soluções que utilizam inteligência artificial. A startup gaúcha já entregou mais de 1,2 mil projetos para setores como saúde, vendas, finanças, exportação e logística. Entre as metodologias oferecidas pela Paipe para agilizar a implantação de IA nas empresas está o HackIAthon, que identifica potenciais aplicações da tecnologia no dia a dia, em diferentes setores.