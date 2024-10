Aniversário dos 400 anos das Missões Jesuíticas terão eventos especiais

Os 400 anos das Missões Jesuíticas no Rio Grande do Sul, que se completam em 2026, serão, já a partir do ano que vem, mote de um programa de investimentos na Região das Missões para fomentar o turismo, a cultura e o desenvolvimento econômico locais. A confirmação foi feita pelo governador Eduardo Leite a um grupo de prefeitos missioneiros em encontro no Palácio Piratini.

"Faremos um programa para contemplar a realização de iniciativas em diversas frentes nos municípios missioneiros, para alavancar o potencial da região neste momento tão importante. As Missões são símbolo do nosso Estado, e daremos todo o apoio para uma celebração à altura desse legado", afirmou o governador.

O Gabinete de Projetos Especiais, liderado pelo vice-governador Gabriel Souza, já está estudando uma série de projetos que integram uma lista apresentada pelos prefeitos da região. O conjunto de demandas reúne iniciativas que somam cerca de R$ 60 milhões em investimentos. As avaliações preliminares apontam que ao menos R$ 40 milhões desses projetos têm potencial e viabilidade para se concretizarem.

"A intenção é anunciar os projetos que farão parte do programa até o fim do ano e, no início de 2025, iniciar as tratativas para que sejam firmados os convênios necessários", explicou Gabriel, que participou da reunião por videoconferência, em razão de ter testado positivo para Covid-19 na segunda-feira (21).