Prefeitura de Passo Fundo inicia pacote de obras no interior

A Prefeitura de Passo Fundo iniciou mais uma etapa da qualificação da infraestrutura no interior do município. Os trabalhos, que estão sendo realizados em seis distritos, haviam sido anunciados pelo prefeito Pedro Almeida no primeiro semestre.

Neste primeiro pacote de obras, receberão asfalto 25 pontos estrategicamente escolhidos por apresentarem necessidades de acesso e transporte às comunidades. Dentro do cronograma, além da pavimentação asfáltica completa de estrutura em 12 mil metros de estradas, haverá a construção de dez pontes em concreto, substituindo as pontes de madeira.

As obras estão acontecendo no distrito de São Roque em mais de 1.400 metros, próximo à capela da comunidade de São Brás, com preparação da estrada com empedramento e base para receber o pavimento asfáltico nos próximos dias. Em 1.400 metros no distrito de Santo Antônio do Capinzal, no trecho conhecido como "mata fome", com colocação de asfalto, próximo à escola e à igreja Nossa Senhora da Paz, e construção de nova ponte de concreto e asfalto próximo ao CTG Tropel de Caudilhos.

No distrito de Bom Recreio, as melhorias de base para o asfalto também já estão sendo feitas no trecho em frente à igreja e à comunidade de Santa Gema. No distrito de Pulador, as melhorias envolvem o trecho de subida após a ponte de São Miguel em direção ao distrito.

Para o secretário municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Cristiam Thans, as obras devem beneficiar muitas famílias e também a economia dos distritos do interior. "O projeto de pavimentação do interior está seguindo dentro da nossa previsão. Hoje a empresa já está executando em quatro frentes, para que a gente consiga vencer o prazo de 12 meses e executar os 25 trechos distribuídos em todos os distritos", destacou Cristiam.