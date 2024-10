Dom Pedrito terá 11 obras finalizadas até o final do ano

A prefeitura de Dom Pedrito está finalizando onze obras de infraestrutura e revitalizações nas áreas da educação, esporte, cultura e lazer, que serão entregues à população até o final de 2024. Para o mês de outubro, estão previstas as entregas de revitalização da avenida Barão do Upacaraí, junto à conclusão do asfaltamento de trecho de asfalto da avenida Rio Branco e a instalação de nova iluminação de LED que iniciou em setembro em toda a cidade — ato que representará a instalação dos mais de cinco mil pontos no município.

Ainda em outubro, a cidade também celebra a inauguração do Salão Nobre da Prefeitura — que passou por uma recuperação após ser atingido por um incêndio — e de pavimentações em áreas estratégicas. Já a revitalização da antiga Estação Ferroviária, que se transformará no Centro Cultural Gisele Bueno Pinto, a construção da Rua Coberta e a reforma geral do Ginásio Municipal de Esportes devem ser inauguradas no mês de novembro.

As obras abrangem ainda a revitalização da Praça General Osório e da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dr. José Tude de Godoy, além da entrega de quatro novas casas containers no bairro Olaria — que são destinadas a famílias já selecionadas — até o final do ano.

O prefeito Mário Augusto Gonçalves destaca a importância desses avanços para o desenvolvimento de Dom Pedrito. "Estamos trabalhando para entregar melhorias significativas à nossa população. Cada obra finalizada é uma conquista para nossa comunidade", enfatiza.