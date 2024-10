Taquara recebe 14 novos médicos de programas federais

A prefeita de Taquara, Sirlei Silveira, recepcionou uma comitiva de 14 médicos em seu gabinete. Participaram da reunião os profissionais que atuam no município através dos programas Mais Médicos e Médicos pelo Brasil, do governo federal.

O encontro, que reuniu médicos de ambos os programas, foi realizado com o objetivo de alinhar assuntos referentes aos atendimentos nas unidades básicas de saúde (UBSs) do município. "É de extrema importância que possamos manter os atendimentos de qualidade para a nossa população. Nos preocupamos com a saúde dos cidadãos e, para isso, estamos realizando esse alinhamento com os médicos, que prestam o primeiro atendimento às pessoas no momento mais sensível", destaca a prefeita.

O Programa Mais Médicos (PMM) é realizado com apoio de estados e municípios, para a melhoria do atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Além de levar médicos para regiões onde há escassez ou ausência desses profissionais, o programa prevê a reorganização da oferta de novas vagas de graduação e residência médica, para qualificar a formação desses profissionais. Assim, o programa busca resolver a questão emergencial do atendimento básico ao cidadão, e também cria condições para continuar a garantir um atendimento qualificado no futuro para aqueles que acessam cotidianamente o SUS.

Já o Médicos pelo Brasil foi lançado em 2019 com o objetivo de estruturar a carreira médica federal para locais com dificuldade de fixar o profissional e com alta vulnerabilidade social. O programa vai substituir gradativamente o Mais Médicos. Para que durante o período de implementação do programa as equipes de saúde não fiquem sem os profissionais, ambos os programas seguirão vigentes durante a transição.