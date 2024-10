Rally de Erechim inicia as provas nesta sexta-feira

Os competidores se preparam para correr o Rally de Erechim. Ao serão 12 trechos totalizando 159 quilômetros de corrida, com a primeira prova nesta sexta-feira (18), com o Super Prime noturno e segue até domingo (20).

O público poderá acompanhar o Rally nas especiais, que são os trechos cronometrados onde a corrida é realizada. Porém, diferente de anos anteriores, o alerta é para que o público esteja atento aos locais indicados para tal. Mais de 80 carros, inscritos, devem alinhar no grid de largada da maior prova de rally de velocidade do Brasil e agora, de forma inédita, integrando a modalidade de cross country, com etapa do Brasileiro de Rally Raid.

Os lugares descritos como Zonas de Público (ZP), podem ser acessados pelo mapa do rally, disponível nas redes sociais oficiais do Erechim Rally Brasil nas redes sociais. O acesso às especiais é gratuito, porém, deve ser realizado como ao menos duas horas de antecedência em relação a primeira largada prevista, conforme informou a organização do evento.

"A largada promocional marca o início do nosso ERB. Certamente teremos milhares de pessoas na Praça e isso só vai aumentar o brilho do evento e dar um gás a mais para nossos competidores acelerarem no final de semana", explica o presidente do Erechim Auto Esporte Clube, Felipe Costa.

O Erechim Rally Brasil tem mais de 70 carros inscritos no rally de velocidade e outros 13 no Raid, que vai acontecer pela primeira vez na cidade. São competidores de diversos estados brasileiros. Além disso, cinco países estarão representados - Brasil, Uruguai, Argentina, Paraguai e Bolívia.