Cinemóvel circula por escolas de Novo Hamburgo

Cinema gratuito e aberto à comunidade. É o que Novo Hamburgo terá entre os meses de outubro e novembro. A partir de recursos da Lei Paulo Gustavo, o Teatro Luz e Cena está executando o projeto cultural que leva curtas e longas-metragens para áreas descentralizadas, como nos bairros Lomba Grande e Operário.

A primeira sessão aconteceu no bairro Roselândia. Na Escola Maria Quitéria, o Cinemóvel foi instalado para a exibição do filme "Elementos". A programação para os meses de outubro e novembro já está fechada e contemplará outros bairros. "Essas atividades são extremamente importantes para um dos objetivos do Novo Hamburgo Polo Audiovisual: formar público", comenta o secretário da Cultura, Ralfe Cardoso. "Mas não só isso, o Cinemóvel é fundamental para democratizar o acesso à cultura, porque ele rompe barreiras, como a da distância e do custo", complementa.

Não é necessário levar cadeiras para as sessões. A programação completa pode ser conferida no site da prefeitura de Novo Hamburgo.