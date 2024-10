Tramandaí ganha nova praça às margens do rio

A prefeitura de Tramandaí inaugurou, na semana passada, a Praça dos Botos, no bairro Barra. Localizada às margens do Rio Tramandaí, a nova praça conta com uma série de atrativos que tem chamado a atenção de moradores e visitantes, como os dois monumentos, sendo um em formato de boto e o outro na forma de um barco com fonte e iluminação, quadras de vôlei e de grama sintética.

A estrutura possui moderna iluminação e um trabalho especial de paisagismo, com bancos, pergolados e espaço para água quente e fria. "Temos muito orgulho desta obra. Que possamos usufruir e cuidar deste local com muito carinho. Nosso agradecimento a todos que trabalham pela realização deste grande projeto", destaca o prefeito Luiz Carlos Gauto. A nova Praça dos Botos está ganhando destaque na cidade. A localização tem levado turistas e moradores da cidade para o espaço, que serve, também, para contemplação do rio.