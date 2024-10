Eleições 2024: saiba como funcionará a votação em Novo Hamburgo

Neste domingo (6), os 179.306 eleitores de Novo Hamburgo, irão às urnas escolher o próximo chefe do Executivo e os representantes do legislativo. O município do Vale dos Sinos é o sétimo maior colégio eleitoral do Rio Grande do Sul.

Para assumir o cargo de chefe do Executivo a partir de 2025 Além dos 151 candidatos concorrendo ao cargo de vereador na cidade. , os candidatos são Fufa (PT), Gustavo Finck (PP), Raizer Ferreira (PSDB), Tânia da Silva (MDB) e Tarcísio Zimmermann (PDT) disputam à prefeitura de cidade.