Aberto o concurso para projeto no bairro Umbu, em Alvorada

Está aberto o concurso público nacional de arquitetura e urbanismo para escolha de projetos urbanísticos integrados (PUI), do Programa RS Seguro COMunidade, que promovam a qualificação de espaços e equipamentos públicos comunitários em cinco áreas do território Umbu, em Alvorada, na Região Metropolitana.

Na seleção, que será conduzida com assessoramento da unidade gaúcha do Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB RS), os três primeiros colocados receberão prêmios de R$ 10 mil a R$ 50 mil, e o vencedor terá R$ 1,5 milhão para desenvolvimento do projeto executivo que orientará as futuras obras. As inscrições podem ser feitas até 14 de novembro por meio do site (comunidadeumbu.concursorsseguro.org.br). A divulgação do resultado preliminar está prevista para 2 de dezembro.

O projeto tem foco inicial em 17 territórios com maiores índices de crimes violentos letais e intencionais (CVLI). O objetivo do programa é transformar a realidade desses locais por meio de diversas ações de políticas sociais, com destaque para intervenções de urbanismo social, construídas em conjunto com lideranças comunitárias e moradores dessas comunidades.

No total, estão sendo investidos R$ 310 milhões na execução das ações de todo o programa, sendo R$ 180 milhões para a construção dos PUIs, de maior porte. Com assessoria do IAB RS, o RS Seguro e a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedur) vão coordenar os três concursos públicos nacionais que irão eleger os PUIs dos três territórios priorizados.

Outros R$ 90 milhões serão aplicados até 2026 por diversas secretarias de Estado, priorizando nessas áreas programas de geração de renda, engajamento jovem, educação e cidadania, saúde da família e meio ambiente. Os R$ 40 milhões restantes serão destinados a Projetos Urbanísticos Comunitários (PUCs), de menor porte, nos 14 territórios restantes, localizados nos municípios de Canoas, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Santa Maria, São Leopoldo e Viamão.