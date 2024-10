Prefeitura de Caxias do Sul assina contrato com empresa para construção de loteamentos no bairro Reolon

A prefeita em exercício de Caxias do Sul, Paula Ioris, assinou nesta segunda-feira (30), o contrato para a construção de 440 unidades habitacionais no Loteamento San Gennaro I e II, no bairro Reolon. Os apartamentos serão custeados pelo governo federal com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial por meio do programa Minha Casa, Minha Vida. Cada um terá o custo de até R$ 200 mil. A contrapartida de Caxias do Sul é a cedência da área para a construção.

A empresa Belmais S.A de Bento Gonçalves, venceu o chamamento público e será a responsável pela construção dos apartamentos. O prazo para conclusão das obras e legalização é de 18 meses, conforme previsto no cronograma físico-financeiro acordado entre os contratantes, aprovado e arquivado em poder da Caixa. No total serão investidos mais de R$ 86 milhões. As famílias que ocuparão as unidades habitacionais serão selecionadas após 50% das obras concluídas, conforme regramento da Caixa.

O Residencial San Genaro II será composto por 240 apartamentos. Já o San Genaro I conta com 200 apartamentos

O sócio-diretor da empresa Belmais, Diogo Giacomello, destaca a importância do projeto para a cidade "Em 2011 viemos para Caxias, nosso primeiro empreendimento foi no bairro São Caetano, depois vieram outros. A empresa tem um histórico na cidade", afirma.