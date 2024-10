Fachada da Casa de Saúde de Santa Maria é revitalizada

O governador Eduardo Leite esteve na Casa de Saúde de Santa Maria, no fim de semana, para inaugurar a restauração e revitalização da fachada da instituição. A obra recebeu o investimento de R$ 1 milhão do programa Avançar. Foram restaurados o telhado, beirais e calçadas do hospital.

Na oportunidade, Leite e sua comitiva também visitaram o Setor de Tomografia do hospital, que recebeu, também do Estado, um tomógrafo multislice 16 canais para o serviço de radiologia. O equipamento realiza em média 700 exames ao mês e foi adquirido também com o recurso de R$ 1,3 milhão do Programa Avançar.

A instituição ainda deverá ser contemplada com mais R$ 1,19 milhão para modernização do elevador que dá acesso às gestantes na maternidade. Somado este processo, ainda em tramitação, o total destinado à Casa de Saúde pelo Avançar na Saúde alcançará R$ 3,49 milhões.

"Essa construção não são apenas tijolos. São a história de muita gente que construíram essa instituição ao longo de muitos anos. O sentimento é de gratidão por podermos apresentar nossos sonhos que hoje estamos aqui realizando", afirmou a irmã Liliane Alves Pereira, diretora-presidente da Associação Franciscana de Assistência à Saúde, mantenedora da Casa de Saúde.

"Essa Casa de Saúde atende traumatologia de todo o Estado e o investimento no tomógrafo foi fundamental. Esse hospital produz muitos serviços para a população e, por isso, também fizemos um complemento de R$ 3 milhões nos repasses de custeio pelo Programa Assistir", comentou a secretária-adjunta da Secretaria da Saúde do RS, Ana Costa.