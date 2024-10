Vale do Sinos ganha projeto para retomada pós-enchente

Um projeto-piloto que englobará municípios do Vale dos Sinos foi apresentado na semana passada, durante o Seminário 'Sebrae pelo Território: Uma ação coletiva'. A ideia é que a iniciativa sirva de apoio para a reconstrução dos territórios mais afetados pelos alagamentos de maio, a fim de fortalecer os negócios locais e promover a inovação regional

O evento buscou atrair pessoas engajadas com interesse de ampliar networking e contribuir ativamente para a construção de um futuro mais resiliente e inovador no Vale dos Sinos. A estratégia do programa piloto busca estimular a cooperação e a parceria entre municípios e fortalecer as lideranças regionais.

"As enchentes geraram um sentimento de frustração e desconfiança em muitas pessoas e empresas da região. No entanto, também emergiram iniciativas e lideranças que mantiveram a esperança e estão atuando para garantir um futuro mais próspero. O Programa Territórios Empreendedores Supera é uma iniciativa muito relevante para o Sebrae do Rio Grande do Sul, pois é um movimento que busca fomentar um ambiente dinâmico e resiliente nos territórios mais impactados pelas enchentes, visando a recuperação e o fortalecimento dos negócios locais", destaca o presidente do Sebrae RS, Luiz Carlos Bohn.