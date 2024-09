Prefeitura inicia limpeza de arroio em Estância Velha

A prefeitura de Estância Velha assinou esta semana a contratação dos trabalhos de limpeza e desassoreamento do Arroio Estância Velha, nos bairros Campo Grande, Centro, Colinas Verdes e das Quintas. Os trabalhos têm o objetivo de limpar o leito do arroio, melhorar o fluxo das águas e evitar possíveis transbordos, além de realizar o manejo de parte da vegetação.

A iniciativa tem o investimento de R$ 83 mil em uma extensão de um quilômetro. Os recursos são do Fundo Municipal do Meio Ambiente. "Queremos justamente melhorar a qualidade do arroio, sem afetar a natureza, e ao mesmo tempo evitar transtornos com os altos índices de chuva, que passaram a ser uma tônica em nosso país e Estado nos últimos anos", aponta a prefeita em exercício Viviane Diogo, que também é a Secretária de Meio Ambiente, Pecuária e Agricultura.

Para os trabalhos, serão utilizados uma máquina escavadeira hidráulica anfíbia, motosserras e motopodas. A empresa contratada tem o prazo de até dois meses para a conclusão dos trabalhos. A ação também busca restabelecer o fluxo de água no leito do arroio, de forma a não comprometer a estabilidade das margens, a manutenção da vegetação existente e remover acúmulos de solo, resíduos e restos vegetais que possam interferir no escoamento das águas. "Isso tudo vai prevenir impactos causados em períodos de maior incidência de chuvas, em dois trechos do arroio, onde ocorre inundação", completa Viviane.

A limpeza e o desassoreamento começam na área próxima da avenida Primeiro de Maio, na divisa entre os bairros Centro e Colinas Verdes. O primeiro trecho tem uma extensão total de 372 metros. Outro trecho contemplado será na avenida Primeiro de Maio, na divisa dos bairros Campo Grande e das Quintas. Neste espaço, a extensão terá 633,15 metros.