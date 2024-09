EGR inicia as fundações da nova ponte na ERS-130, entre Lajeado e Arroio do Meio

nova ponte da ERS-130, localizada sobre o Rio Forqueta, entre Lajeado e Arroio do Meio A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) deu início, nesta terça-feira (24), às fundações da. A antiga estrutura foi destruída pela enchente que assolou o Vale do Taquari no mês de maio.

Os 50 pontos com estacas de comprimento variado serão cravados para dar sustentação aos pilares da nova estrutura — fundamentais para a estabilidade da ponte. Elas serão instaladas em locais estratégicos, fora do eixo do rio, para suportar as cargas das vigas.

O diretor-presidente da EGR, Luís Fernando Vanacôr, explica que o processo de construção está sendo realizado com a utilização de diferentes tipos de fundações. "Para a construção das estruturas localizadas fora do fluxo do rio, serão implantadas estacas do tipo cravadas. Já nas fundações situadas dentro da água, serão utilizadas estacas do tipo raiz", complementa. A previsão é de que a ponte fique pronta em dezembro

No parque fabril - área de 500 metros construída rente à cabeceira sul da ERS-130, estão sendo produzidas as vigas e todas as peças pré-moldadas que serão utilizadas no processo construtivo. Nesse espaço, os funcionários separam, dobram e amarram os vergalhões de aço e montam as peças.

A nova ponte está sendo construída com 172 metros de extensão - 51 metros maior e cinco metros acima da antiga - além de contar com duas faixas no pavimento principal e espaço para travessia de pedestres e ciclistas. O custo está estimado em R$ 14 milhões, financiada com recursos oriundos do ingresso da cobrança do pedágio da EGR.