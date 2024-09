São Leopoldo reajusta contrato com cooperativas

O prefeito Ary Vanazzi juntamente com as cooperativas que realizam a coleta seletiva em São Leopoldo, renovaram o contrato de serviço com reajuste de mais de 22%. O ato de assinatura ocorreu no auditório da Secretaria de Educação, antigo prédio da prefeitura.

Em maio a enchente histórica atingiu grande parte de São Leopoldo e todas as cooperativas foram atingidas de alguma forma, seja com o local onde os materiais eram acondicionados ou com os cooperados que perderam as suas casas e estavam se alojando em abrigos. "Depois de tudo que passamos na cidade nesses últimos meses, com as enchentes, hoje é um ato simbólico de resgate da valorização do trabalho que as cooperativas estão exercendo", disse Vanazzi.

O secretário de Mobilidade e Serviços Urbanos, Sandro Lima, também estava presente e fez questão de reforçar o comprometimento da Prefeitura com as cooperativas que já trabalham há mais de sete anos com os resíduos secos e recicláveis da cidade. "O ato é um reconhecimento financeiro e do serviço importante que vocês prestam para essa cidade, cuidando do meio ambiente e gerando renda a partir do ganho da reciclagem", disse Lima.

Todas as dez cooperativas da cidade e seus presidentes estavam presentes: Cooperativa Atitude Feminina, Cooperativa Mundo Mais Limpo, CooperVitória, CooperFeitoria, Cooperativa Univale, Cooperativa Mãos Dadas, Cooperativa Uniciclar, Cooperativa Nova Conquista, Cooperativa Fênix e Cooperativa Santo Antônio.