Caxias do Sul sedia evento com foco em inteligência artificial e voltado aos profissionais de marketing

A terceira edição do Let's Marketing tem data marcada para ocorrer em Caxias do Sul. Será no dia 9 de outubro na Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC), das 12h30 às 20h, com foco nas novas ferramentas de inteligência artificial e como elas podem auxiliar os profissionais no dia a dia.

A programação inclui palestras e oficinas práticas em uma tarde de imersão no universo do marketing. O evento tem o objetivo tanto de educar o mercado sobre a relevância do marketing para as empresas quanto de capacitar e qualificar os profissionais da área. A ideia é fortalecer o segmento na região ao trazer palestrantes de renome nacional e colocar na vitrine profissionais, cases e marcas inspiradoras, além de gerar networking e um espaço para a troca de conhecimentos.

Com o tema "Por um marketing mais inteligente e menos artificial", esta edição traz como perspectiva a necessidade de conscientizar profissionais da área sobre o uso das tecnologias a favor da humanização do trabalho. Além disso, reunirá palestrantes nacionais e expoentes do mercado de marketing da Serra gaúcha, oferecendo uma variedade de palestras sobre as tendências e práticas mais recentes da área.