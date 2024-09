Feira de Artesanato de Rio Grande terá a presença de uruguaios

A primeira edição da Feira Internacional do Artesanato de Rio Grande já tem atrações confirmadas, incluindo a presença de expositores uruguaios que vão reforçar o intercâmbio cultural com a região. O evento, que acontecerá entre os dias 26 e 29 de setembro, na Nova Rheingantz também terá uma programação repleta de artesanato, gastronomia, atrações musicais e até mesmo aula show de culinária.

A ação que receberá expositores uruguaios está sendo desenvolvida em conjunto com a Agência Binacional Brasil-Uruguai e já conta com sete cidades confirmadas: José Pedro Varela, Chuy, Rio Branco, Santa Clara, Villa Santa, Vergara e Gral. Enrique Martínez. Eles vão se unir aos artesãos riograndinos que também estarão na feira, mostrando ao público o seu trabalho e fomentando a economia local. A programação do evento ainda terá oficinas e palestras do Senac, espaço para shows e opções de alimentação para os visitantes, além de uma área dedicada à agricultura familiar para a comercialização de produtos do pequenos produtores dessas cidades.

A Feira Internacional do Artesanato do Rio Grande é uma realização da prefeitura municipal, através da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Economia Criativa e da Secretaria de Desenvolvimento, Inovação e Turismo, com patrocínio do Senac, apoio da Nova Rheingantz, CDL Pelotas Rio Grande e São José do Norte, Sebrae, Emater, e financiamento Pró-Cultura. O público poderá visitar a feira gratuitamente, das 18h às 23h, na quinta e sexta-feira, e das 14h às 23h no sábado e domingo. A programação completa estará disponível no site da prefeitura de Rio Grande e nas redes sociais.