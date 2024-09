Duas orquestras se apresentam em Carlos Barbosa

Mais de 80 artistas subirão ao palco do Centro Cultural Mãe de Deus, em Carlos Barbosa, para a celebração do aniversário da cidade e dos 200 anos da imigração alemã no Rio Grande do Sul na quarta-feira (25). A primeira parte do concerto será com a anfitriã, a Orquestra Municipal de Carlos Barbosa, sob a regência de Dirceu Andrioli. Na segunda parte, o palco será do grupo convidado, a Orquestra Municipal de São Vendelino, que tem como regente Davi Dessoti. Para o encerramento, está reservado um grande momento com as duas orquestras que prometem movimentar a noite de aniversário de Carlos Barbosa.

E como celebrar uma cultura musical tão rica e diversa? Esse foi o desafio encontrado por Dirceu Andrioli, diretor artístico do concerto. A solução foi organizar um programa que trouxesse a maior representação possível dos diversos estilos e gêneros da música alemã, homenageando grandes compositores eruditos, como Richard Strauss, Julius Ernest Wilhelm Fuík, Johannes Brahms.

Na lista, não poderia ficar de fora a música folclórica, conhecida como as bandinhas. A música popular alemã terá sua representação com a interpretação de um dos ícones do estilo, James Last. O estilo alemão estará presente também pela participação da Orquestra Municipal de São Vendelino, grupo que tem como um de seus pilares a preservação da cultura dos imigrantes alemães.

A ideia é que a apresentação seja um passeio pela cultura germânica com música folclórica, popular e de concerto, somadas a muita alegria, será o tom deste concerto. O evento é uma realização da Orquestra Municipal de Carlos Barbosa.