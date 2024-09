Consórcio arremata PPP da iluminação pública de Sapiranga

O Consórcio IP Sapiranga é o vencedor do leilão da parceria público-privada (PPP) e irá assumir a concessão dos serviços de iluminação pública de Sapiranga, no Vale do Sinos. Para ganhar a concorrência realizada na quinta-feira, na B3, em São Paulo, o grupo de empresas apresentou a menor proposta como contraprestação pública mensal do município, no valor de R$ 361.126,00, o que representa um deságio de 16,51% em relação ao limite máximo fixado em edital. Três propostas estavam na disputa do leilão.

O consórcio vencedor é formado pelas empresas Fortnort Desenvolvimento Ambiental e Urbano Ltda, Tradetek Soluções em Iluminação Pública e Infraestrutura Ltda, STE Serviços Técnicos de Engenharia AS, Henerge Manutenção e Operação de Energia Elétrica Gaúcha Ltda e Expresso Charqueadas Transportes Ltda. Recentemente, o grupo arrematou, também, a PPP de Santa Maria

A concessão prevê investimentos que podem alcançar R$ 127 milhões. O período de concessão está definido em 24 anos, mas o futuro concessionário precisará realizar a troca de todas as luminárias atuais por tecnologia LED nos primeiros seis meses, na modernização do sistema de iluminação pública do município localizado no Vale do Sinos, com a substituição de mais de 11 mil pontos de luz atuais por tecnologia LED.

Com estruturação liderada pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), a PPP contemplará também o atendimento de uma demanda reprimida em mais 1.163 pontos, incluindo a iluminação ao longo dos oito quilômetros da ERS-239 que cruzam a cidade, que tem 82 mil moradores.