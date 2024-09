Eleições 2024: as propostas dos candidatos à prefeitura de Lajeado

Jornal Cidades apresenta nesta quarta-feira (18) os candidatos à prefeitura de Lajeado. A principal cidade da região sofreu menos impactos do que as vizinhas, mas, mesmo assim, teve número impressionantes. Maio de 2024 foi o mês com maior chuva na história do município, com 625,2 milímetros Rio Taquari a superar a marca de 33 metros na cidade.



Candidato Sérgio Kniphoff (PT)

Candidato à prefeitura de Lajeado, Sérgio Kniphoff (PT) LÉO SCHNEIDER/DIVULGAÇÃOCIDADES

Se eleito, qual será a primeira medida a ser tomada no âmbito da prevenção contra as enchentes?

A primeira providência a ser tomada é fortalecer a Defesa Civil do município. Investiremos em equipamentos e material adequado para prestar atendimento às pessoas afetadas pelas enchentes, especialmente barcos e botes para resgate, além de veículos adequados para esse tipo de situação. Quanto às ações de prevenção, é preciso entender que, isoladamente, Lajeado não conseguirá resolver esses problemas. Como principal cidade do Vale do Taquari, o prefeito de Lajeado deve liderar um movimento conjunto com todas as cidades que margeiam o Rio Taquari em busca de soluções duradouras para amenizar os impactos das cheias. Barragens de contenção, desassoreamento e recuperação da mata ciliar são projetos que precisam ser colocados em prática em toda a extensão do rio.

O que o município pode fazer para evitar - ou amenizar - o impacto de desastres climáticos futuros?

Será preciso uma união de esforços muito grande para amenizar impactos e prejuízos de eventos climáticos futuros desta magnitude. Evitar grandes prejuízos financeiros, materiais e perdas de vidas humanas, só será possível com a remoção de todas as famílias das áreas de risco, mas esse processo precisa ser construído com a anuência da população ribeirinha. Não é possível impor essa condição para uma família que construiu sua história de vida vivendo nesses locais, mas todas aquelas que quiserem sair dessa condição precisam ter a oferta de um novo lar com condições semelhantes, e de preferência melhores que aquele que estarão deixando pra trás. Enquanto isso não acontece, é preciso que o município invista fortemente em políticas de mitigação dos problemas.

Quais medidas serão tomadas para retomar a confiança da população e das empresas na cidade?

A população de Lajeado nunca perdeu a confiança na cidade, e tampouco as empresas. Os lajeadenses deram um grande exemplo de solidariedade e resiliência durante o período do desastre. A maioria das empresas afetadas está se reconstruindo e retomando a normalidade aos poucos. Mas sim, é preciso que a municipalidade apresente alternativas de apoio aos afetados, sobretudo aos pequenos negócios. Nossa proposta é a criação de um Fundo Municipal de Desenvolvimento, capaz de oferecer financiamentos a juros baixos e/ou subsidiados, para estimular o empreendedorismo em geral, e que em situações excepcionais como as que afetaram a cidade recentemente, seja um propulsor da retomada dos negócios em condições mais favoráveis. Estamos apresentado projetos como o da Tarifa Zero, que propõe a isenção da cobrança de passagem no transporte coletivo urbano.

Candidata Gláucia Schumacher (PP)



Candidata à prefeitura de Lajeado, Gláucia Schumacher (PP) CAMPANHA GLÁUCIA SCHUMACHER/DIVULGAÇÃO/CIDADES

Se eleita, qual será a primeira medida a ser tomada no âmbito da prevenção contra as enchentes?

No nosso plano de governo, apresentamos três projetos relacionados às enchentes para que nossa cidade se recupere. O primeiro projeto é de reconstrução e prevenção, no qual vamos trabalhar para reconstruir o que foi perdido, como pontes, conexões viárias e residências, e atuar para prevenir novos problemas. O segundo trata de infraestrutura e mobilidade, focando em novas obras necessárias. E o terceiro é o cuidado com a cidade, para que ela volte a dar orgulho para os moradores por sua limpeza e beleza.

O que o município pode fazer para evitar - ou amenizar - o impacto de desastres climáticos futuros?

Cabe aos municípios gerenciar de forma adequada a ocupação dos espaços, atuando principalmente para que as áreas alagáveis que tinham habitações irregulares não voltem a ser ocupadas depois que os moradores conquistarem uma nova residência. Importante ressaltar que os recursos para a construção de residências para quem perdeu tudo e para a execução de grandes obras, como barragens ou dragagem de rios, devem ser investidos pelos governos federal e estadual em atuação conjunta com outros municípios da região, então cabe aos municípios pressionarem pela agilização destes processos. E as ações de prevenção podem ser lideradas pelas gestões municipais, com a conscientização da população, preparo para atuação em tragédias, qualificando o serviço prestado a quem é atingido.

Quais medidas serão tomadas para retomar a confiança da população e das empresas na cidade?

Como Lajeado teve apenas uma pequena área atingida, acreditamos que as ações de reconstrução de vias e espaços públicos, como o parque que temos junto ao rio, contribuem para que os setores produtivos mantenham a confiança na cidade porque sabem que o poder público está presente, investindo e reconstruindo o que foi destruído. Já recuperamos grande parte da cidade, e todos os serviços públicos estão funcionando normalmente. Os espaços alagáveis que não voltarem a ser ocupados serão transformados em parques, gerando dois efeitos positivos: evitam o risco de novas pessoas se instalarem nestes locais e funcionam como espaços de lazer quando não há enchente.

Candidato Carlos Ranzi (MDB)



Candidato à prefeitura de Lajeado, Carlos Ranzi (MDB) OXYGEM STUDIO/DIVULGAÇÃO/CIDADES

Se eleito, qual será a primeira medida a ser tomada no âmbito da prevenção contra as enchentes?

Quanto à prevenção dos efeitos das enchentes, temos projeto para construir prédios nas proximidades de onde as famílias estão atualmente alocadas, nas áreas mais seguras, com maior altura, e primeiros andares destinados à estacionamentos, e acima, moradias. O projeto contempla a transformação dos terrenos que atualmente são dos moradores em uma área que será transformada em parque. Nesse sentido, as primeiras famílias beneficiadas são as que estão alocadas em áreas mais baixas, a partir da cota 19. A ideia central é manter as famílias perto dos núcleos onde sempre levaram a sua vida, garantindo segurança e liquidando uma fatura histórica da cidade de Lajeado com seus moradores.

O que o município pode fazer para evitar - ou amenizar - para amenizar o impacto de desastres climáticos futuros?

Nosso município tem plenas condições de se redesenhar, e apesar de percebermos que atualmente exista uma preocupação com o tema, as cheias são recorrentes, e nosso caso, apesar de haver leis que preveem construções legais apenas acima da cota 24 (com Habite-se, a partir da cota 27), não houve qualquer movimento para resolver essa situação. A construção de ginásios adequados para acolhimento de eventuais situações também faz parte do plano de contingência. Teremos um centro de controle e operações, para conduzir o processo de realocação das famílias e avanço de intempéries, mitigando os danos causados pelos desastres climáticos.

Quais medidas serão tomadas para retomar a confiança da população e das empresas na cidade?

Temos plano de incentivo previsto, para mantermos e expandirmos as empresas situadas em solo Lajeadense, bem como de atração. A área destinada aos distritos industriais segue sem ocupação máxima, e há anos não são adquiridos novos terrenos. Teremos uma política agressiva para que empresas escolham Lajeado como seu porto seguro de investimentos e inclusive trazer mais profissionais. Nesse sentido, o investimento será forte em construir escolas para atender aproximadamente 600 crianças que estão fora do atendimento público e a família tem de escolher quem não vai trabalhar. Também resolveremos a atual fila de mais de 6800 pessoas que aguardam exames e consultas e não podem trabalhar porque estão doentes.