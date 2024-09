Hemocentro de Caxias do Sul pede por doações

O Hemocentro Regional de Caxias do Sul (Hemocs) precisa de doações de sangue, especialmente do tipo O. O Hemocs é responsável por atender hospitais SUS em 49 municípios da Serra Gaúcha, incluindo Caxias do Sul, o que significa cerca de 1,2 milhão de habitantes.

Mesmo com as buscas ativas por doadores e com as coletas externas, que são realizadas em municípios da região periodicamente, os estoques principalmente de O estão críticos. Nas duas últimas ações em cidades da Serra, em Garibaldi no dia 4 de setembro, foram coletadas 83 bolsas de sangue, e em Vacaria, no dia 11 de setembro, foram coletadas 102 bolsas. A próxima já tem data marcada: será em Carlos Barbosa, nesta quarta-feira (18), no Hospital Tacchini Carlos Barbosa (antigo Hospital São Roque). Todos os horários já estão agendados.

Para doar sangue no Hemocs em Caxias, é possível comparecer espontaneamente ou agendar horário. O Hemocs atende de segunda a sexta-feira das 8h15 às 16h45 e aos sábados das 8h às 12h. Nesta sexta (20/09), excepcionalmente, não haverá atendimento externo em virtude do feriado do Dia do Gaúcho. O serviço fica na rua Ernesto Alves, 2260, bairro Centro, ao lado da UPA Central.