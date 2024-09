Prefeitura de São Leopoldo divulga lista das primeiras 500 famílias que serão contempladas com aluguel social

O município de São Leopoldo divulgou a listagem das primeira 500 famílias que receberão o benefício do Aluguel Social - Calamidade. O benefício é destinado àquelas que tiveram a perda total de suas casas durante a enchente de maio deste ano, sem a possibilidade de reconstrução no local, conforme avaliação técnica da prefeitura.

Todas as famílias contempladas receberão o auxílio de R$ 882,81 pelo período de seis meses, podendo ser renovado por mais seis meses. As casas ou apartamentos devem ser alugados em São Leopoldo ou em um dos seguintes municípios limítrofes: Sapucaia do Sul, Novo Hamburgo, Estância Velha ou Portão. Os técnicos da prefeitura realizarão o acompanhamento das famílias com visitas domiciliares e com relatórios sociais.

As famílias contempladas neste primeiro lote devem apresentar a documentação necessária no plantão de atendimento das 9h às 14h, a partir desta segunda-feira (16), que será realizado na Secretaria Municipal de Educação. Os beneficiados e a documentação necessária estão descritas no site da prefeitura.

A comissão do Aluguel Social considerou para a classificação das famílias os critérios estabelecidos no decreto, são eles: famílias que tiveram perda total do imóvel e realizaram o pedido de vistoria; residentes de áreas de intervenção urbana como obras de restabelecimento, reassentamento, reconstrução, urbanização ou drenagem; famílias que possuem mulheres como chefes de família; renda per capita familiar; número de membros residentes; residentes com doenças crônicas e a presença de idosos na composição familiar. Haverá mais lotes para as famílias que se encaixam nos critérios do Aluguel Social - Calamidade Pública, mas que não entraram neste primeiro lote, também serão contempladas nas próximas divulgações.