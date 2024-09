Vale do Rio Pardo terá unidade adjunta da Defesa Civil

O Comitê Pró-Clima do Vale do Rio Pardo reuniu-se com a coordenação regional da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, para apresentação de projetos do órgão. O grupo, que trata sobre resiliência climática e gestão de desastres, apresentou a proposta para aquisição de equipamentos e qualificação das Defesas Civis nos 17 municípios consorciados. Além disso, o comandante regional, coronel Claiton Fernando Marmitt garantiu a instalação de uma unidade adjunta à Defesa Civil regional de Lajeado no Vale do Rio Pardo, possivelmente em Santa Cruz do Sul, com funcionamento a partir de janeiro de 2025.

A presidente do Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Rio Pardo (Cisvale), Sandra Backes, abriu a reunião e apresentando os projetos desenvolvidos pelo comitê. "Na proposta que trata sobre resiliência climática e gestão de desastres, nós temos o trabalho integrado com a Defesa Civil e sentimos a necessidade de uma unidade regional, assim como o melhor aparelhamento e treinamento das nossas equipes, nos 17 municípios que fazem parte do Cisvale", justifica a presidente.

Sandra frisou a necessidade de um treinamento constante para os operadores das Defesas Civis dos municípios da região, solicitação que deve ser encaminhada como um pedido especial do Comitê Pró-Clima ao Governo do Estado. "Nossa região tem muita deficiência na área de capacitação e treinamento dos técnicos das unidades municipais de Defesa Civil, por isso solicitamos de maneira muito especial ao Estado esta possibilidade de criarmos cursos e momentos dedicados a esta formação especial", ressalta.

Ao conhecer a articulação regional, o coronel Marmitt confirmou a instalação de uma adjuntoria - uma espécie de unidade adjunta - à Defesa Civil Regional, com sede no município de Lajeado, no Vale do Taquari. "Esta unidade funciona de maneira coordenada, com a presença constante de equipe da Defesa Civil Estadual, dando um suporte localizado e uma resposta imediata à região. Esta equipe fica fixada na adjuntoria e trabalha em parceria com o Vale do Taquari", explica.