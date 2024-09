MPT promove curso para população trans em Pelotas

O Ministério Público do Trabalho (MPT) em Pelotas iniciou as atividades da capacitação doceira voltada exclusivamente à empregabilidade da população trans e travesti. O curso, denominado "Doceria e Emancipação", conta com a participação de 20 alunas e alunos selecionados a partir de critérios de gênero, raça e vulnerabilidade socioeconômica.

A iniciativa é fruto da reversão de indenizações coletivas em procedimentos de responsabilidade dos procuradores do MPT em Pelotas, Lucas Santos Fernandes e Cristina Gerhardt Benedetti. O projeto busca promover igualdade de oportunidades para a população LGBTQIA , frequentemente exposta a riscos associados a formas perigosas de trabalho e contextos de discriminação social.

A realização do curso é fruto de uma colaboração com com uma empresa, a Otroporto, responsável pela organização do projeto e pela seleção dos candidatos e candidatas; do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac -RS), que oferece a capacitação técnica e a certificação; do Centro de Convívio dos Jovens do Mar (CCMar) da Universidade Federal de Rio Grande (FURG), que ofereceu apoio pedagógico e de organização; e do coletivo de artistas locais Transpoéticas, que oferecerá oficinas de inteligência emocional para a preparação profissional.