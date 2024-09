Minas do Camaquã inaugura a cruz tradicionalista

A pequena cidade de Minas do Camaquã viveu um final de semana memorável, com a inauguração da Cruz, destacando a importância das tradições gaúchas e o fortalecimento do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) na região. O evento contou com uma série de celebrações que incluíram procissões, missas, desfiles e shows, reunindo a comunidade em torno das tradições culturais da região.

O vice-presidente de Cavalgadas do MTG e diretor da Ordem dos Cavaleiros do Rio Grande do Sul (ORCAV), Ildo Wagner, esteve presente para representar o MTG. Ele acompanhou a cavalgada da 16ª Região Tradicionalista, coordenada por Flávio Menezes e Jandir Lima Chagas Júnior, que trouxe a chama crioula desde Alegrete até Minas do Camaquã. Segundo Fabrício Silva, presidente da Comissão Pró Cruz, o apoio do MTG, representado por Ilva e Ildo, foi fundamental para a realização deste evento. A colaboração das regiões tradicionalistas, especialmente a 18ª e a 16ª, também foi crucial para o sucesso da celebração.

Durante o evento, o Largo Cine Rodeio e o CTG Ronda Crioula foram o centro das festividades, que incluíram uma feira do produtor, missa campal, desfile cavalariano e uma série de shows que animaram os participantes. Entre os destaques da programação estavam a apresentação da Banda Marcial das Escolas da Rede Municipal, o show de Carlos Magrão, e o espetáculo "Luzes na Cruz".