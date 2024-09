Ivoti terá ciclofaixa com 3,2 quilômetros de extensão

A prefeitura de Ivoti está com um novo projeto para melhorar a infraestrutura urbana da cidade, com a construção de uma ciclofaixa e passeio que se estenderão do Clube dos Palmares até a rua Sakura (Colônia Japonesa). O investimento será de R$ 931 mil, visando atender às necessidades dos moradores daquela região.

O projeto, que será financiado com recursos próprios do município, tem como objetivo principal oferecer um espaço para a prática de atividades esportivas, por exemplo. A ciclofaixa terá uma extensão aproximada de 3,2 km. Já o passeio, que será construído em concreto e terá 1,5 metros de largura, servirá para pedestres e irá promover um trânsito mais seguro.

O prefeito Martin Kalkmann destacou a importância do projeto para cidade: "Além de melhorar a mobilidade e acessibilidade, também vai incentivar hábitos saudáveis. Era um desejo antigo, que Ivoti tivéssemos uma ciclofaixa. Um espaço planejado para que todos possam desfrutar de momentos de tranquilidade, caminhar com segurança e praticar atividades ao ar livre", conclui.

A previsão de conclusão para a construção da ciclofaixa e do passeio é ainda para este ano. A próxima etapa do projeto será para o plantio de cerejeiras ao longo da via.