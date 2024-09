Agência busca recrutar famílias que foram afetadas por enchentes no RS

A Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais (ADRA Brasil) abriu uma convocatória para recrutar famílias afetadas pelas enchentes de maio no Rio Grande do Sul. O objetivo é distribuir vouchers multipropósito, que permitirão aos beneficiários comprar bens essenciais, como parte das ações de resposta e recuperação pós-crise da entidade.

A convocatória está aberta para residentes de cinco cidades gaúchas: São Leopoldo, Guaíba, Eldorado do Sul, Canoas e as ilhas de Porto Alegre. "Estamos buscando famílias que tenham sido diretamente impactadas pelas enchentes e que atendam aos critérios de seleção estabelecidos para o recebimento do auxílio", explicou Andre Alencar, coordenador de emergências da ADRA Brasil.

Para participar, os candidatos devem comprovar que foram afetados diretamente pelas enchentes, seja em suas casas ou locais de trabalho, com evidências como fotos ou vídeos. Além disso, é necessário que o grupo familiar tenha crianças de até cinco anos, com a devida comprovação documental.

As inscrições podem ser feitas via WhatsApp, pelo número (61) 981535335. "É importante destacar que o preenchimento dos requisitos não garante a obtenção do auxílio, mas sim a participação no processo seletivo, que avaliará diversos fatores antes de conceder o benefício", esclareceu Alencar. A entidade tem atuado após as fortes chuvas que atingiram a região em maio. Até agosto, a organização já assistiu 51.898 pessoas e espera atender mais de 70 mil até o fim de 2024.