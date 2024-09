Inscrições para cursos de Lógica e Programação vão até sexta-feira, em Esteio

Moradores de Esteio acima de 16 anos têm até a sexta-feira (6) para se inscrever, através de formulário eletrônico disponível no site da prefeitura, no curso de Lógica e Programação realizado pelo programa EsteioTec em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). A formação será dividida em três trilhas que, somadas, dão 216 horas/aulas. Para avançar para a próxima etapa, é necessário concluir a trilha anterior.

Para seleção dos alunos, será aplicada uma prova, na próxima terça-feira (10), em horário a ser combinado com os pré-selecionados no dia anterior para testar o nível de conhecimento do interessado. A seleção dará prioridade para candidatos que sejam atendidos pelos centros de referência em Assistência Social (Cras) do município.

As aulas, realizadas no Espaço 4.0, que fica junto à antiga sede da Secretaria Municipal da Educação e atual sede do Polo Esteio da UAB (rua Alegrete, 455 - Parque Amador), terão início no dia 16 de setembro. O curso seria iniciado no dia 13 de maio, mas foi adiado por causa das enchentes. Com isso, muitos estudantes desistiram, abrindo 40 novas vagas. Quem já estava selecionado e vai participar do curso não precisa se inscrever.