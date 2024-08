Connection Terroirs do Brasil inicia nesta quarta-feira, em Gramado

A partir desta quarta-feira (28) os terroirs brasileiros estarão em foco em Gramado, na Serra gaúcha quando inicia a edição deste ano do evento Connection Terroirs do Brasil. Serão 17 painéis com especialistas, 51 Indicações Geográficas (IGs) e 10 agroindústrias gaúchas presentes na feira de expositores, 15 aulas na Cozinha Show, rodada de negócios e um Circuito Gastronômico e de Experiências com a participação de restaurantes e atrações da cidade. A cerimônia de abertura será no Palácio dos Festivais, às 19h.

Além da exposição de produtos na Rua Coberta, o evento vai colocar em pauta caminhos para o desenvolvimento econômico, turístico e comercial de produtos originalmente brasileiros. "É uma oportunidade única para discutirmos as indicações geográficas e como esse processo impulsiona a economia e os micro e pequenos negócios. Esse é um dos caminhos para impulsionar a venda de produtos, o turismo regional e o setor de serviços e alavancar a economia", destaca Ariel Fernando Berti, diretor superintendente do Sebrae RS.

Durante a solenidade de abertura, as 32 IGs que participam pela primeira vez do evento receberão um troféu de participação. O acesso é exclusivo para convidados, para pessoas que adquiriram ingresso e para profissionais credenciados. Após a cerimônia, os Terroirs do Sul do Brasil e o Senac-RS oferecem coquetel para os participantes na Rua Coberta.

A partir das 8h15 de quinta-feira (29), o Palácio dos Festivais dá espaço para a programação de conteúdo do evento com uma série de palestras com especialistas das áreas de Indicação Geográfica, cases, ESG, turismo, economia e agronegócio. Os ingressos podem ser adquiridos pela internet (ingressos.connectionexperience.com.br), com custo inicial de R$ 350,00.