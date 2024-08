Cidade alemã inaugura monumento em homenagem a Nova Petrópolis

A cidade alemã de Emmelshausen realizou , no fim de semana, a inauguração de um monumento em homenagem a Nova Petrópolis e ao Bicentenário da Imigração Alemã. As duas cidades possuem vínculo de irmandade desde 2019 e, para festejar o aniversário de cinco anos da parceria, uma comitiva brasileira está na Alemanha, em viagem organizada pela Rota Romântica.

A inauguração do monumento ocorreu durante o "Weinmarkt", a Festa do Vinho de Emmelshausen. Durante a manhã do domingo ocorreu uma celebração ecumênica em alusão ao Bicentenário da Imigração Alemã.

Esculpido em um bloco de arenito de 20 toneladas, o monumento teve produção coordenada por Valmor Heckler, proprietário do Esculturas Parque Pedras do Silêncio, e pelo artista Hermann Wilhelm, de Emmelshausen. A execução ficou a cargo do escultor brasileiro Leonardo Mathias.

O monumento fica em uma das rótulas de acesso à cidade. Dois letreiros identificam o local: o nome de Nova Petrópolis, no lado de quem deixa a cidade; e o nome de Emmelshausen, para quem chega. Tanto a posição dos letreiros, quanto o formato de bota do monumento, representam a jornada dos migrantes alemães rumo ao Brasil a partir de 1824.