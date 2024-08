Esteio entrega prêmio por projetos relacionados ao agronegócio

A prefeitura de Esteio entregou, nesta segunda-feira (26), o prêmio Esteio do Agro, distinção que chega a sua quarta edição e que se consolida com um dos principais reconhecimentos a profissionais, empresas e entidades que se destacam no universo do agronegócio divulgados durante a Expointer. Este ano, foram contempladas sete categorias diferentes: Agromarketing, Cidade Amiga do Campo, Inovação, Mulher do Campo, Sustentabilidade, Responsabilidade Social e Jovem do Campo.

Os premiados foram indicados por entidades representativas do setor e selecionados por uma comissão avaliadora. Após a entrega dos certificados, o prefeito Leonardo Pascoal destacou a iniciativa e disse que o prêmio é um reconhecimento da população de Esteio a quem tanto faz pelo agronegócio do Rio Grande do Sul. "Esteio é sustentação. É isso que significa a palavra. E nada melhor do que a gente reconhecer aqueles que dão sustentação a essa atividade tão importante do que fazermos essa entrega singela e simbólica, mas revestida de um agradecimento muito genuíno a cada um de vocês que estiveram aqui neste palco", afirmou.

Pascoal disse que não há cidade forte sem o campo forte e que o trabalho do homem rural e do urbano se complementam. O prefeito agradeceu às lideranças empresariais que fizeram as indicações de mais de 100 nomes para receber os prêmios e a todos que trabalharam no projeto. No final, lembrou que é a sua última Expointer frente ao Executivo municipal e agradeceu às lideranças rurais gaúchas pela união durante oito anos. "Vocês são parceiros indispensáveis para que a gente possa seguir avançando na nossa cidade, na nossa Expointer e em muitos momentos. ", finalizou.

O titular da Secretaria Estadual de Turismo, Ronaldo Santini, que até metade do mês era secretário estadual de Desenvolvimento Rural, também falou durante a solenidade e ressaltou a premiação e o simbolismo dela e da Expointer como um todo. "Não apenas pela grandeza do evento, que já é por si só consolidado, mas justamente pelo momento que estamos vivendo em nosso Estado e que nos desafia a vivermos um reposicionamento, que passa muito pela agricultura", frisou.