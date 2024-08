Araricá tem 56% da população com acesso à água

Após completar um ano como responsável pelo serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário do município de Araricá, a concessionária Araricá Saneamento chegou a 56% da população com água disponível para ser abastecida com água tratada pela rede pública. Desde o início da prestação do serviço de saneamento, em julho de 2023, a empresa já investiu quase de R$ 8 milhões na melhoria e recuperação das estruturas para prestação do serviço, fornecimento de água e tratamento de esgoto.

Ao ser iniciada a prestação de serviços pela Araricá Saneamento, em julho do ano passado, o município contava com pouco mais de 10% das residências da cidade com disponibilização de água tratada pela rede pública, totalizando apenas 1% da população sendo atendida. Além disso, a perda de água no sistema de redes do município ultrapassava 70% devido, principalmente, a grande quantidade de vazamentos e desvios ilegais, como conexões não autorizadas à rede pública (conhecidos popularmente como 'gato').

Atualmente, os bairros Da Canoa, Centro e Ideal estão com 100% de disponibilidade de água tratada pela rede pública. Já o bairro Azaleia está com 87% de disponibilidade, incluindo Loteamento Araras e Nova Avenida.

Além disso, 60%, do bairro Integração está com disponibilidade de água até o Loteamento Dom Augusto. Já 33% do bairro Emancipação tem abastecimento de água tratada pela Araricá Saneamento, o que corresponde ao Loteamento Maria Francisca.

O município do Vale dos Sinos foi o primeiro do RS a conceder o serviço de saneamento para a iniciativa privada após entrar em vigor, em 15 de julho de 2020, o novo Marco Legal do Saneamento. A cidade deve receber investimentos de cerca de R$ 32 milhões nos próximos anos para universalizar os sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário de Araricá.