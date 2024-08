Documentário sobre Gravataí será lançado ainda em 2024

Contar histórias da cidade de Gravataí sob o ponto de vista da diversidade de seus cidadãos, que vivenciam o município de forma muito próxima e intensa. Esse é o objetivo do documentário "Memórias de uma Aldeia dos Anjos", um curta-metragem está em fase de captação de imagens e de diálogos junto a variados perfis de entrevistados previamente selecionados para contar essa história sob uma ótica especial.

Com base nessas perspectivas e memórias, a produção busca dar visibilidade ao município e aos moradores que constroem a cidade e atuam no seu crescimento, uma forma de eternizar histórias e tornar esses personagens conhecidos pelas próximas gerações. "Os cidadãos merecem essa homenagem e as futuras gerações conhecer quem são essas pessoas. Queremos resgatar a história do município, combater a invisibilidade social de sujeitos que construíram a cidade. Também mostrar que é possível realizar produções audiovisuais locais, gerando renda, cultura e levando o nome de Gravataí para as telas", destaca a jornalista e idealizadora do documentário, Jessica Cardoso da Fonseca Silva.

A produção é um resgate da história do município a partir do olhar de seu povo, que observa as transformações de Gravataí, de cidade pacata à potência econômica e industrial que é hoje. "Muitas pessoas vão conhecer Gravataí e a evolução da cidade pela visão de cidadãos mais velhos, que vivenciaram essa história. Hoje é um local bem movimentado, mas antes não tinha shopping, o hospital era bem pequenininho. É bom reviver essa história para os mais novos e registrar para a posteridade", justifica Carmen Lúcia dos Santos, presidente da Associação dos Moradores do Quilombo Manoel Barbosa, de Gravataí, e uma das entrevistadas do documentário.

O curta-metragem tem previsão de lançamento em dezembro, em Gravataí, com exibição pública, gratuita e com recurso de acessibilidade. Em março do ano que vem, haverá exibição e bate-papo com a autora em escolas municipais e demais entidades que solicitarem.